Volpe ritrovata senza vita a bordo strada

La segnalazione

L'animale è stato trovato da un passante lungo via Terrazzano a Rho.

Il corpo di una volpe senza vita è stato ritrovato in via Terrazzano a Rho da un passante: ancora da chiarire quanto potrebbe essere accaduto.

Trovata una volpe a bordo strada

E' stata ritrovata questa mattina, 7 aprile 2022, la carcassa di una volpe a bordo strada in via Terrazzano a Rho, nei pressi della cabina elettrica. Il corpo, trovato da un passante, è stato segnalato tramite app al Comune di Rho che dovrà poi occuparsi di portarla via.

Fra le ipotesi più probabili che l'animale, che si trovava nell'area agricola adiacente la strada, sia stato investito mentre attraversava la via che collega Rho e la sua frazione.