In piazza a Legnano tornano i volontari con le arance dell'Airc

Per tutta la giornata di oggi, sabato 25 gennaio, i volontari saranno in piazza a Legnano per le Arance della salute dell'Airc.

Volontari in piazza per le Arance dell'Airc

Volontari in piazza oggi, sabato 25 gennaio, a Legnano per proporre le Arance della salute dell'Airc con l'obiettivo di raccogliere fondi che saranno usati per mettere a punto cure sempre più efficaci per tutti i tumori e studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione. Tre i banchetti allestiti in città: in piazza San Magno, sotto i portici di via Venegoni e alle Gallerie Cantoni.

Un'occasione per fare del bene

In ciascuno di essi sarà possibile trovare i prodotti solidali dell'Airc: reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro). Insieme ai prodotti sarà consegnata una pubblicazione speciale dedicata alle azioni quotidiane che ognuno può compiere per aiutarsi a rimanere in salute, che include anche alcune ricette a base di arance.