Volontari e istituzioni al fianco dei malati di sclerosi multipla

Si è svolta ieri sera, 17 novembre, presso lo Sheraton Hotel a Milano San Siro l’annuale cena dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Erano presenti all’incontro di ieri sera dell'Associazione italiana sclerosi multipla anche i Consiglieri regionali della Lega Simone Giudici e Deborah Giovanati.

“Questa importante realtà ha iniziato la propria missione nel 1968 e rappresenta oggi un punto di riferimento e un servizio integrativo di welfare per le famiglie con una persona colpita da questa malattia. L’appuntamento di ieri è servito oltre che per ringraziare i volontari impegnati in questa lotta contro la sclerosi multipla, a fare il punto sulla ricerca che negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti migliorando trattamenti e qualità di vita. Il sistema sanitario di Regione Lombardia è infatti in prima linea nella presa in carico di queste persone e sono ben tre gli ospedali lombardi premiati per i migliori servizi dedicati ai pazienti” spiega Giudici.