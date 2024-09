Volontari al lavoro al Parco dei Fontanili

Alcuni dipendenti di un'azienda milanese hanno ripulito l'ingresso del parco dei Fontanili a Rho.

La mattina del 17 settembre 2024 una settantina di persone provenienti da Milano e legate a una realtà attiva nella metropoli hanno vissuto tre ore di team building aziendale al Parco dei Fontanili, coordinati da esponenti del locale Circolo Legambiente Rho.

Dalle 9.30 alle 12.30, il gruppo e i volontari hanno pulito il Parco dei Fontanili, cancellato i graffiti su gran parte della struttura che si trova all’entrata dell’area verde e sui cartelli stradali, dipinto un new jersey che delimita l’ingresso. Inoltre hanno lavorato i campi e ricreato un orto presente fino a due anni fa e poi dismesso.

“Ringraziamo i partecipanti e i volontari di Legambiente per questo esempio virtuoso di come i privati e l’ente pubblico possano collaborare per la cura dell’ambiente – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Invitiamo altre aziende interessate a farsi avanti: crediamo molto in questo tipo di collaborazione e restare qualche ora all’aperto, lavorando per la comunità in buona compagnia, fa sicuramente bene a tutti”.