Volano in alto gli aquiloni di Edo

L’Italia ancora una volta sul podio dei Campionati mondiali di aquiloni conclusasi nei giorni scorsi a Doha. Un successo ottenuto grazie alla bravura di Edoardo Borghetti di Rho che ancora una volta ha rappresentato l’Italia nella competizione mondiale.

«Far volare gli aquiloni nel contesto di Doha è stata una cosa veramente fantastica - ha affermato Edoardo Borghetti - Quest’anno è stata una manifestazione ancora più competitiva, in gara c’erano per la prima volta equipaggi provenienti dalla Colombia e dalla Malesia».

Una gara appassionante che ha visto i rappresentanti delle varie nazioni proporre al numeroso pubblico le loro variopinte creazioni.

Aquiloni che hanno volato nella zona del porto, una delle più belle di Doha. Specializzato nella costruzione di aquiloni giganti, Borghetti rappresenta con orgoglio l’Italia da moltissimi anni in numerosi festival. Edo, come lo chiamo tutti, è un’istituzione nel settore e la sua specialità sono gli «aquiloni giganti», quelli che lo hanno reso famoso nei più importanti festival internazionali del settore.

Nel 1994 ha fondato l’associazione VolaRhò, con la quale si occupa di organizzare workshop per trasmettere ai ragazzi nelle scuole, nelle feste di paese e in molte altre occasioni l’entusiasmo e la gioia della passione di tutta una vita, variopinta come i suoi aquiloni. Infatti, fin da quando era un bambino realizzava con il padre aquiloni a losanga in carta velina e stecche di legno: Borghetti è alla continua ricerca di nuove esperienze tecniche nella realizzazione di aquiloni, dai più semplici a quelli in cui è impiegato l’uso di materiali particolari. «E’ stato davvero un grande successo personale, con i miei aquiloni sono salito sul podio classificandomi al secondo posto davanti a Cina, Giappone, Indonesia e India, che sono notoriamente paesi con una grande tradizione nella costruzione di aquiloni».

Ora Edoardo Borghetti si prepara alla primavera per realizzare, come ogni anno, i laboratori di costruzione per le scuole dell'hinterland milanese, dove insegnerà ai ragazzi i segreti per costruire aquiloni per poi farli volare nei cortili delle scuole, e prossimamente con dei nuovi appuntamenti a Jesolo e a Cervia, località dove da anni Borghetti è presente con i suoi aquiloni colorati.