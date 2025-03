«Vogliamo che all’ospedale Casati di Passirana ritorni il reparto per chi ha lesioni midollari»

«Noi non ci fermiamo, continueremo a lottare, ricordando a tutti che all’ospedale Casati di Passirana dovrà ritornare il reparto riabilitativo che era il fiore all’occhiello dell’Asst Rhodense»

Anche i sindaci di Rho e Pero al convegno sulle lesioni midollari

Si è chiuso con queste parole di Denise Gargioni, presidente dell’associazione Passi&Ruote il convegno svoltosi nei giorni scorsi nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho sulle lesioni midollari. Convegno al quale hanno preso parte il sindaco di Rho Andrea Orlandi, quello di Pero Antonino Abbate e il consigliere regionale Christian Garavaglia.

Ribadiamo la nostra volontà che è quella di fare riaprire il reparto

«Grazie a tutti per non averci lasciato soli - ha detto la presidentessa dell’associazione Passi&Ruote che insieme all’associazione Su la Testa ha organizzato il convegno - E’ stata dura riuscire a organizzare un convegno come questo nel corso del quale abbiamo ribadito la nostra volontà di far riaprire il reparto riservato alle persone con lesioni midollari all’interno del nosocomio Casati. Su questo avevamo avuto rassicurazioni dall’ex assessore alla Sanità di Regione Lombardia Letizia Moratti, mancano solamente i letti che sembra non si trovino più.

E' assurdo che le persone con lesioni midollari che abitano nella zona debbano andare al Niguarda

E’ assurdo - ha proseguito la presidentessa dell’associazione Passi&Ruote che le persone con lesioni midollari che abitano nella zona debbano andare all’ospedale di Niguarda dove i posti sono limitati e dove spesso non vengono prese in considerazione a causa delle troppe richieste».