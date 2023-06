"Vogliamo andare in stazione pedalando: serve un deposito bici"

L'appello di Stefania Raimondi per chiedere un deposito bici alla stazione ferroviaria di Legnano.

"Serve un deposito bici in stazione"

"Nessun intento polemico, solo il desiderio di poter usufruire di un servizio che davvero agevoli l'uso della bici". Così inizia la richiesta di Stefania Raimondi. Residente a San Vittore Olona, grande amante delle bici, ogni mattina si reca alla stazione ferroviaria di Legnano. Ma è delusa perchè, a oggi, non è più attivo il deposito per le bici dei pendolari: "Purtroppo vi è la mancanza di un servizio preziosissimo per l'ambiente, che incentiverebbe l'utilizzo delle biciclette in città ma il Comune di Legnano, nonostante i miei solleciti, non ha ancora ripristinato il servizio deposito biciclette - afferma Raimondi - In questi due anni ho suggerito anche al Comune di riaprire il deposito, chiuso dopo che l'addetto che lo gestiva è andato in pensione, e mettere personale a turnazione, personale che può essere benissimo trovato tra quanti percepiscono il Reddito di cittadinanza e non hanno quindi un'occupazione. Ma finora la mia richiesta non è stata accolta. Dal Comune continuano a parlare di un progetto con Rfi, per la creazione di una velostazione, ma tutto viene posticipato. Legnano è quindi l'unico paese in zona che non ha il deposito bici, Parabiago e Canegrate vi hanno provveduto da tempo. Insomma, Legnano dice di essere una città green ma lo è solo a parole. In questo modo, io e altri utenti della stazione, siamo costretti a usare l’auto: mettendoci più tempo e, soprattutto, inquinando".

Le mail al Comune

Raimondi snocciola le mail mandate al Comune: le prime nel 2020, poi un sollecito nel settembre 2021, nel giugno 2022 e ancora a maggio: "Ogni volta si parla della velostazione e di ritardi - commenta la sanvittorese - Chiedo solo di poter usare la mia bici e di poterla lasciare in un luogo sicuro. Ora devo andare fino in stazione in auto, vettura che trovo spesso danneggiata".