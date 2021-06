Voglia di un bagno per refrigerasi un po'? Sì ma non nei canali. "Navigli e Villoresi non sono, per natura intrinseca e come previsto dalla legge, corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione. Si tratta infatti di manuffatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice)". Lo precisa in una nota il Comune di Abbiategrasso.

Troppi incidenti

Una precisazione importante visto che, ogni estate, tantissime persone facciano il bagno in questi corsi d'acqua e non sono rari incidenti o annegamenti.

Voglia di un bagno? Sì ma non nei canali

"E' inoltre possibile vi abbiamo recapito terminale alcuni scarichi singoli e/o collettivi di acque reflue civili e industriali, che per tipologia, secondo quanto riportato in letteratua potrebbero risultare contaminate dal SARS-COV-2", ribadisce poi il Comune, che ha disposto un divieto permanente di balneazione e in prossimità degli accessi e lungo le sponde sono esposti i cartelli di divieto di balneazione.