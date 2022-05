Vivere la montagna in maniera sicura: stasera il convegno

La conferenza

Alla serata di Legnano parteciperanno esperti, istruttori e Tarcisio, consulente per l’oratorio di don Dante.

Questa sera, 18 maggio 2022, conferenza sulla montagna e su come visitarla in sicurezza in villa Junker a Legnano alle 21.

La serata per vivere al meglio la montagna

La pandemia ha fatto scoprire a molte persone la voglia di libertà e molti preferiscono trovarla in montagna. E’ necessario però avere una istruzione di base per evitare i numerosi incidenti che possono capitare. Lo faremo insieme in una serata che sarà divertente.

Parteciperanno esperti, istruttori e Tarcisio, il consulente per l’oratorio di don Dante. Ne sentiremo delle belle. La serata si svolgerà presso sala Giare villa Jucker, via Matteotti 3 Legnano, mercoledì 18 maggio ore 21. Saranno presenti Maurizio Pinciroli, Presidente CAI Legnano e Gianfranco Bononi, Presidente Famiglia Legnanese.