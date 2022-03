Vittuone è tra i Comuni Ricicloni

Ambiente

Vittuone entra per la prima volta tra i Comuni Ricicloni della Lombardia: la premiazione all'Ecoforum a Palazzo Reale.

Ieri, giovedì 10 marzo 2022, l'assessore all'Ecologia Roberto Cassani era all'Ecoforum a Palazzo Reale. Il motivo? Vittuone è risultato tra i Comuni Ricicloni della Lombardia.

Si legge nella descrizione della premiazione:

"Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni 2020 è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile. Per accedere alla graduatoria sono considerati solo i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75 chili abitante anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti Free".

Nel 2020 infatti Vittuone ha conferito 66 chili per abitante, entrando così per la prima volta nella classifica.

Le parole del sindaco

Ha affermato il sindaco Laura Bonfadini:

"Il nostro assessore Roberto Cassani è all'Ecoforum a Palazzo Reale a ritirare questo ambito riconoscimento, che ci rende tutti molto orgogliosi! Bravi a tutti noi, la nostra comunità oggi può sentirsi molto fiera di se stessa! Ottimo traguardo! Di strada ce n'è ancora da fare, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorare. Oggi possiamo dire di essere nella giusta direzione".