Vittuone dice addio al dottor Sergio Opassi

Si è spento a 70 anni lo stimato ginecologo di Vittuone Sergio Opassi.

Addio al dottor Sergio Opassi: lutto a Vittuone

Un punto fermo e un medico dal volto umano: questo ha rappresentato per molti vittuonesi il dottor Sergio Opassi.

Ginecologo dell’Asst Ovest Milanese con anche uno studio privato a Vittuone, è venuto a mancare nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre 2022 a 70 anni. Fino alla pensione infatti ha lavorato come medico ospedaliero a Magenta e Abbiategrasso, ma non ha mancato di dare il suo contributo medico e umano ai pazienti di Vittuone, che oggi lo ricordano tutti con grande commozione e riconoscenza.

Le esequie e Vercelli

I funerali dello stimato dottor Sergio Opassi si sono svolte nella mattinata di sabato 15 ottobre nel Duomo di Vercelli, poiché era andato a vivere nel Vercellese. Ma la moglie, i figli, la sorella Marina e il fratello Fabio, proprio perché a Vittuone era molto conosciuto e apprezzato, ha scelto anche di ricordarlo con un Rosario nella chiesa del paese.