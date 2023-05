Vittuone: al via la Patronale

Vittuone pronto a festeggiare la Santa Croce, domenica 7 maggio 2023, con una serie di iniziative all’insegna di cultura, musica, sport, divertimento.

Tanti eventi per tutti i gusti

Tutto è pronto a Vittuone per la festa patronale di Santa Croce di domenica 7 maggio, che ricorda ogni anno la reliquia della Croce di Cristo che la tradizione vuole sia conservata nella chiesa parrocchiale di Vittuone. Per l’occasione è stato preparato un ricco programma di iniziative, che con la regia del Comune coinvolge cittadini, associazioni, commercianti, e sponsor (quest’anno la Polypiù Srl di Magenta e la MG Assicurazioni di Vittuone).

Quest’anno, però, il primo evento era previsto oggi, sabato pomeriggio, alle 17, con un incontro con la scrittrice Denise Villa che nella sala conferenze del Comune presenta il suo ultimo romanzo, “Quel che tornò di noi”.

Domenica il via alla festa patronale vera e propria sarà alle 10 con la S. Messa nella chiesa parrocchiale che sarà seguita dalla processione, con il Corpo musicale “Giuseppe Verdi”. In contemporanea, sempre a partire dalle 10, piazza Italia e le vie del centro si animeranno con l’esposizione di bancarelle “Arti & Mestieri”, gli stand delle associazioni, con musica live in piazza Garibaldi, DJ in via Villoresi, numerosi punti ristoro. Non mancheranno gli intrattenimenti per i piccoli.

Sempre piazza Italia ospiterà, dalle 11 alle 12, un’esibizione di arti marziali con l’Associazione Accademia Arti Corporee.

Nel pomeriggio una serie di appuntamenti. Alle 14 prenderà il via in piazza Bartezzaghi il torneo di Burraco, organizzato con la collaborazione dell’Associazione Paese in Festa, con premi per i vincitori. Alle 14,30 in via Villoresi, angolo via Petrarca, ci sarà Eddy Sick, noto sia per la sua lunga esperienza di Teatro Viaggiante, sia per le esibizioni a Colorado e a Zelig. Eddy Sick ripeterà il suo spettacolo alle 17,30.

In via Milano, angolo via della Marzorata, dove dal mattino ci sarà un punto di ristoro con cibo sudamericano, dalle 14,30 alle 16 sarà la volta del truccabimbi, mentre alle 16,30 inizierà una competizione di Karaoke, e poi una sfilata di moda e altre sorprese.

Lo spettatore attento potrà peraltro aver fatto già ritorno, dalle 15,15 alle 16,30, in piazza Italia, per l’esibizione di danza con l’Associazione Dreams Factory.

In scena la musica del Corpo musicale

Alle 16,30 altra attrazione, questa volta in piazza Resta, con il concerto del Corpo musicale Giuseppe Verdi.

Ma se il prologo alla festa sarà appunto l’incontro di sabato con la scrittrice, la chiusura degli eventi non potrà che essere un altro incontro con l’autore, in programma per lunedì sera alle 20,45, di nuovo nella sala delle conferenze del Comune, in cui Gigi Mondani racconterà i suoi libri e la “sua” Vittuone. Gigi Mondani, ex docente, allenatore di basket, appassionato di atletica e di calcio, noto anche per le sue imprese in bicicletta su lunghe distanze insieme a Rita Sozzi, dopo altri libri ed iniziative che destinavano gli incassi ad iniziative benefiche, ha di recente dato alle stampe “Vittuone com’era”, una raccolta di 50 racconti sulla Vittuone di un tempo, abbinati alle tavole a colori del pittore vittuonese Gabriele Lisca, il cui ricavato delle vendite andrà a sostenere il “Cerchio Aperto”, associazione a favore delle persone diversamente abili.