"Magenta dovrebbe avere il titolo di Provincia per l'importanza che ha avuto nella storia d'Italia". Queste le parole di Vittorio Sgarbi, in visita nel pomeriggio di oggi, domenica 29 gennaio, nella Città della Battaglia.

Vittorio Sgarbi in visita a Magenta

Una tappa molto gradita quella del Sottosegretario al Ministero della Cultura, che insieme all'Onorevole Maurizio Lupi è arrivato in città attorno alle 17.30. I due politici sono stati accolti dal sindaco Luca Del Gobbo e dalla sua Amministrazione, oltre che dal presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori.

Il tour al Museo di Casa Giacobbe

Il gruppo ha fatto tappa al "Museo della Battaglia – Magenta protagonista del Risorgimento", collocato all'interno della Casa Giacobbe. Il museo è infatti uno dei fiori all'occhiello dell'offerta culturale cittadina, dove il noto critico d'arte è stato accompagnato per fare una visita guidata immergendosi in una spiegazione dettagliata di uno dei crocevia storici della Seconda Guerra d'Indipendenza.

Sgarbi è rimasto così molto colpito dal museo magentino, spendendo così parole veramente importanti per la città e per quanto rappresenta per la storia del nostro paese.