Vitadacani lancia «Caldo inverno» per i cani ospiti del canile

È possibile offrire un rifugio sicuro a un cane in difficoltà contribuendo all’operazione «caldo Inverno» tramite il sito dell’associazione Vitadacani. L’iniziativa è nata nel 2012 con l’obiettivo di garantire un riparo caldo a tutti i cani ospitati nei rifugi.

Inizialmente, le lampade acquistate grazie ai fondi raccolti venivano installate solo nei box degli animali più anziani e fragili, ma ben presto si è deciso di estendere questa misura a tutti i cani presenti nelle strutture.

«Raggiungere questo traguardo è stato un percorso fatto di piccoli e grandi passi: dall’installazione del fotovoltaico alla realizzazione di un impianto elettrico in ogni box, fino all’introduzione delle lampade e delle porte per ridurre l’ingresso del gelo notturno», hanno commentato sui social i membri dell’associazione.

«Anno dopo anno, grazie al supporto ricevuto, è stato possibile migliorare le condizioni di accoglienza e sostenere i costi energetici, che restano comunque elevati nonostante il contributo del fotovoltaico. Oggi, tuttavia, il traguardo per marzo è ancora lontano: mancano all’appello 42 cani nella sede di Arese, e più della metà non ha ancora ricevuto il supporto necessario per affrontare l’inverno. È fondamentale non fermarsi proprio ora, nell’ultimo mese dell’iniziativa: ogni aiuto può fare la differenza».