Visite gratuite contro il tumore al seno

Visite di prevenzione gratuite alla Farmacia Guarnieri di Legnano.

"Noi con voi contro il tumore al seno"

Si amplia il progetto "Noi con voi contro il tumore al seno", avviato la scorsa primavera dal Lions club Parabiago Giuseppe Maggiolini e già attivo alla Farmacia comunale di Parabiago e alla Farmacia Legnano di via Canazza.

Il servizio raddoppia a Legnano

Il servizio, promosso in collaborazione con i Lions club Legnano Rescaldina Sempione e Legnano Carroccio e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, propone visite senologiche gratuite nel laboratorio della Farmacia Guarnieri di via Ciro Menotti 76 e sarà inaugurato venerdì 17 novembre alle 15. Le visite saranno effettuate dalle 15.30 alle 17.30 previa prenotazione.

Il servizio sarà poi operativo ogni terzo lunedì del mese dalle 15 alle 17.

Per informazioni e prenotazioni: 0331.545362.

Nella foto di copertina: l'inaugurazione del servizio alla Farmacia Legnano di via Canazza lo scorso settembre