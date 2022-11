Violenza sulle donne: tre giorni di appuntamenti

L’Associazione Amicizia E’ Vita, in collaborazione con il Comune di Gaggiano, organizza per il 25 – 26 – 27 novembre una serie di eventi per contrastare la violenza sulle donne e, in genere, sui più deboli.

Violenza sulle donne: tre giorni di eventi

Amicizia E’ Vita, Ente del Terzo Settore - iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – inserita nell’Albo delle Associazioni di Abbiategrasso, è stata costituita nel marzo 2022 da un gruppo di amici, che, riconoscendo proprio l’amicizia come valore fondante dell’associazione, hanno deciso di realizzare dei programmi di aiuto per i meno fortunati e per chi è in difficoltà. L’associazione ha come suo punto essenziale l’educazione, la formazione di menti aperte e prive di pregiudizi.

Come diceva Nelson Mandela, l’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo. Ed è grazie all’istruzione che le donne possono prendere coscienza dei loro diritti, lasciandosi alle spalle quella posizione di inferiorità a cui parte della società vorrebbe relegarla.

L’evento del 25-26-27 Novembre a Gaggiano voluto dall’Associazione Amicizia è Vita, in collaborazione con il Comune di Gaggiano, ribadisce il concetto fondamentale dell’Associazione che è quella di sostenere le persone meno fortunate e bisognose, infatti questo evento darà sostegno alla CARITAS di Gaggiano.

Il programma

Venerdì 25-11-2022

- ORE 09,30 – 10,30 Salone Biblioteca P.zza Daccò

ASSOCIAZIONE AMICIZIA E’ VITA APS e COMUNE DI GAGGIANO

“INAUGURAZIONE APERTURA E PRESENTAZIONE EVENTO”

- ORE 10,40 – 11,30 Biblioteca P.zza Daccò

Intervento Avv. Susanna Marangoni sul tema

“UNO SCHIAFFO ALLA VIOLENZA”

- ORE 11,40 – 12,30 Biblioteca P.zza Daccò

Intervento del Commissario Capo Dott. Marco Luciani sul tema: “USO CONSAPEVOLE DEL WEB CONSEGUENZE PENALI

DEI REATI COMMESSI NEL WEB”

- Ore 15,00 – 18,30 Sala Consiliare P.zza Daccò

Mostra di pittura di Giovanna Saija con la simpatica possibilità per ognuno di far nascere una donna scoprendolo direttamente con la pittrice

La pittrice offrirà un suo famoso quadro da aggiungere agli altri ricchi premi per una lotteria cittadina dove il ricavato andrà devoluto in beneficenza pro Caritas di Gaggiano.

Il biglietto vincente sarà estratto Domenica 27 Novembre 2022 alle ore 18,00 nella palestra della scuola primaria di Gaggiano

- Ore 20,30 Auditorium Via Dante

Sfilata di abiti vintage con modelle della scuola di danza classica e moderna Consuelo Lara Busti di Magenta

Sabato 26-11-2022

- Ore 10,30 - 12,30 / 15,30 - 18,00 Sala Consiliare P.zza Daccò

Prosegue Mostra di pittura di Giovanna Saija

- Ore 10,00 - 11,30 Salone Biblioteca

Interventi delle psicologhe

Dott.ssa Chiara Crivelli e Dott.ssa Linda Giovannini sul tema:

“LA VIOLENZA SULLE DONNE FRA STEREOTIPI E POTERE”

- Ore 15,00 - 18,00 Oratorio S. Tarcisio e S. Agnese

Programma giovani

Karaoke con dibattiti e interventi sui temi:

“NO DIPENDENZE”

“UNITI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”

Ore 20,45 – 22,30 Auditorium

Compagnia teatrale “EL LOEUGH” di Abbiategrasso

Presentano monologhi sulla violenza sulle donne

Domenica 27-11-2022

Ore 10,30 – 16,00 Sala Consiliare

Prosegue Mostra di pittura di Giovanna Saija con chiusura alle ore 16,00

Ore 10,30 Salone Biblioteca

“RESPONSABILITA’ GENITORIALE IL RISPETTO E I COMPORTAMENTI ILLECITI DEI FIGLI MINORI”

Chi interverrà

- Avv. Susanna Marangoni

- Commissario Capo Dott. Marco Luciani

- Avv. Alessandro Bastubbe

Ore 15,00 - 17,30 Palestra scuola primaria Leonardo Da Vinci di Gaggiano

“DIMOSTRAZIONE DIFESA PERSONALE DONNA”

Diretta dal Maestro Andrea Cataudo ed eseguita dai suoi allievi

Ore 17,45 Palestra scuola primaria Leonardo Da Vinci di Gaggiano

chiusura manifestazione con Ass. Amicizia è Vita APS

Ore 18,00 Palestra scuola primaria Leonardo Da Vinci di Gaggiano

Estrazione biglietto vincente della lotteria pro Caritas Gaggiano