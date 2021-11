Violenza sulle donne: tre appuntamenti per dire basta

Dramma sociale

Violenza sulle donne, il comitato di Legnano della Croce rossa italiana e l'associazione Auser Filo rosa propongono "Stop violence", tre appuntamenti per sensibilizzare e dire "Basta".

Violenza sulle donne: appuntamenti di sensibilizzazione con la Cri di Legnano

Il primo è in calendario per domenica 21 novembre 2021, dalle 9 alle 18.30: in piazza San Magno a Legnano, saranno proposte attività di sensibilizzazione ed esperienze interattive con l'Auser Filo rosa (le attività comprendono quiz, giochi ed esperienze interattive con l’obiettivo di coinvolgere e informare il maggior numero di cittadini). Venerdì 26 novembre, alle 21, all'auditorium di Cerro Maggiore in via Boccaccio 2, sarà la volta di un'intervista all'Auser filo rosa (che parlerà del centro antiviolenza) seguita da uno spettacolo di danza del centro danza La fenice. Domenica 28 novembre, alle 21, sempre all'auditorium di Cerro Maggiore, i riflettori saranno puntati nuovamente sull'Auser filo rosa e a seguire andrà in scena lo spettacolo teatrale "Ferite a morte" della compagnia dei gelosi. La partecipazione è gratuita, con obbligo del green pass. Per partecipare è necessario prenotare qui oppure scansionando il QR code che si trova sul volantino promozionale dell'iniziativa.