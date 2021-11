Violenza sulle donne: Croce rossa e Filo rosa Auser in piazza per dire basta

Sensibilizzazione

Esperienze interattive in piazza San Magno a Legnano e due serate all'auditorium di Cerro Maggiore.

Violenza sulle donne, fino alle 18.30 di oggi, domenica 21 novembre 2021, attività di sensibilizzazione ed esperienze interattive in piazza San Magno a Legnano.

Violenza sulle donne: un percorso di consapevolezza

Le attività comprendono quiz, giochi e la possibilità di ascoltare la testimonianza di una donna maltrattata dal compagno, con l’obiettivo di coinvolgere e informare: a proporle alla cittadinanza sono la Croce rossa cittadina e il Filo rosa Auser, con la collaborazione del Liceo Galilei (gli studenti del classico hanno realizzato cartelli con disegni e riflessioni sul tema che sono stati affissi al gazebo, disegnando una sorta di percorso di consapevolezza). I soccorritori della Cri e le volontarie del Filo rosa sono a disposizione per rispondere alle domande di quanti intendono approfondire la questione e conoscere i servizi del centro di ascolto e di accompagnamento contro la violenza e i maltrattamenti in famiglia verso le donne e i minori.

Due serate per presentare il centro antiviolenza

L'iniziativa rientra in un ciclo di tre appuntamenti che comprende anche due serate che si terranno all'auditorium di Cerro Maggiore in via Boccaccio 2. Venerdì 26 novembre, alle 21, sarà la volta di un'intervista al Filo rosa Auser (che parlerà del centro antiviolenza) seguita da uno spettacolo di danza del centro danza La fenice. Domenica 28 novembre, alle 21, si riflettori saranno puntati nuovamente sull'Auser Filo rosa e a seguire andrà in scena lo spettacolo teatrale "Ferite a morte" della compagnia dei gelosi. La partecipazione è gratuita, con obbligo del green pass. Per partecipare è necessario prenotare qui oppure scansionando il QR code che si trova sul volantino promozionale dell'iniziativa.

Come contattare il Filo rosa Auser e la Rete antiviolenza

Il Filo rosa Auser (che fa parte della Rete antiviolenza Ticino-Olona) ha sede in via Pasubio 21 a Legnano ed è aperto al pubblico cinque giorni alla settimana per tre ore al giorno (martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 13, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19). Per contatti telefonici: 348.3212482. La rete antiviolenza Ticino Olona garantisce anche una reperibilità 24 su 24 al numero 329.5870862.