Violenza sulle donne, Bareggio 2013: "Uniti nel valorizzare i servizi del territorio"

Anche la civica Bareggio 2013 si è espressa in questi giorni in merito alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La nota di Bareggio 2013

La lista bareggese, qui rappresentata da Antonella Bettagno, Barbara Calligari, Laura Crespi e Monica Gibillini, ha voluto per l’occasione ricordare i servizi offerti dal territorio per contrasto al fenomeno della violenza di genere:

«Tra questi il Centro antiviolenza di Magenta, a cui Bareggio aderisce. Il centro offre alle donne vittime di stalking e violenza ascolto telefonico 24 ore su 24, assistenza psicologica e legale e accompagnamento ai servizi socio-sanitari: telefono 02 9735411 e mail centroantiviolenzatd@comune.magenta.mi.it. Orari di apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.».

Dalla civica spiegano inoltre come a loro modo di vedere, tale servizio possa essere davvero utile come servizio occorre un'informazione capillare per far conoscere le modalità di contatto: