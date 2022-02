Vinti 60mila euro nel milanese durante l'ultimo concorso del 10 e Lotto

Dea bendata

Centrato un 8 a Rho che ha fruttato al vincitore 10mila euro.

Lombardia protagonista al 10eLotto: nel concorso del 15 febbraio 2022, sono stati vinti 60mila euro in provincia di Milano, 10 dei quali a Rho.

La vincita a Rho

Come riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive per 60 mila euro in provincia di Milano ieri, 15 febbraio. La più alta è stata centrata a Milano grazie a un 9 Oro da 50 mila euro, seguita da un 8 da 10 mila euro realizzato a Rho, sempre in provincia di Milano.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 477 milioni dall'inizio dell'anno.