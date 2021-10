Senago

Il Gratta e Vinci fortunato è costato solo 10 euro

Vinti 2 milioni di euro. La dea bendata ha baciato un misterioso vincitore di Senago.

Con una Gratta e vinci di 10 euro il fortunato o fortunata vincitore si è visto il proprio conto corrente aumentare di 2 milioni di euro. E' mistero in città su chi sia il nuovo milionario.

Neanche in tabaccheria sanno chi sia

"Al contrario del Superenalotto, il vincitore non è dovuto passare a riscuotere la somma, ha soltanto vinto", ironizza il proprietario della Tabaccheria Mazzitelli di via Volta, dove è stato comprato il biglietto milionario. I gestori non sanno proprio chi sia il fortunato, proprio per via del meccanismo "veloce" di questo concorso.