Vinti 100mila euro al 10eLotto

Ancora una volta, la dea bendata ha fatto tappa a Legnano. Il 10eLotto ha infatti portato in città ben 100mila euro.

Giocata fortunata a Legnano: vinti 100mila euro

La Lombardia si conferma fortunata al 10eLotto. Nel concorso di venerdì 28 giugno, la vincita più alta arriva dalla città del Carroccio, grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro dall’inizio del 2024.