Vince 100mila euro al 10eLotto giocando due euro

Dea bendata

Il fortunato vincitore ha giocato la schedina in una ricevitoria di Vanzago

La Dea bendata ha baciato Vanzago con una vittoria da 100mila euro con una giocata al 10eLotto di soli due euro in un bar cittadino.

La giocata in un bar di Vanzago

Si è portato a casa un bel regalo di Natale il fortunato giocatore che all'interno di una ricevitoria di Vanzago ha giocato due euro ed è riuscito a centrare un nove del valore di centomila euro. Una giocata fortunata all'interno di un locale del paese che permetterà alla persona di passare delle festività molto particolari. E per la Lombardia è l'ennesima vittoria al concorso del Lotto con vittorie a Mantova con un colpo da 9.750 euro, a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, con altri 9.500 euro, e a Varese, con un'altra vincita da 9.000 euro.

I numeri a livello nazionale

L'ultimo concorso ha distribuito 29,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. E la Dea bendata aveva già premiato la Lombardia al 10 eLotto a novembre con vincite per quasi 40mila euro in diverse provincie fra cui quella di Milano.