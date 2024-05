Villastanza piange Daniela Bianchi, storica titolare del Bar Netta

Lutto nella comunità di Parabiago ed in particolare della frazione di Villastanza. E' venuta a mancare nei giorni scorsi all'età di 70 anni la storica titolare del Bar Netta, Daniela Bianchi.

L'attività centrale nella vita di Daniela

Il suo nome viene associato proprio all'attività che l'ha vista dietro al bancone negli ultimi 30 anni, al fianco del marito Gaspare Musazzi. Un'attività che ha rappresento e rappresenta tuttora un punto di riferimento per i parabiaghesi. Una storia nata ben 68 anni fa proprio per volontà della famiglia della coppia parabiaghese. E' quella che coincide con l'esercizio di bar, lotteria e gelateria sinonimo di presidio sociale. Daniela è spirata nei giorni scorsi lasciando, oltre al marito Gaspare, il nipote Mauro e in generale i tanti amici, clienti e conoscenti per i quali la sua dipartita è subito diventata un vuoto incolmabile.

Il ricordo del marito