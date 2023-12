Villaggio di Natale e regali a domicilio con la Croce Rossa

Ritorna il Villaggio di Natale a Legnano domenica 17 dicembre grazie alla Croce rossa italiana: tanto divertimento e la possibilità di far consegnare a casa propria i regali di Natale da Babbo Natale.

Villaggio di Natale e regali a domicilio

Ritorna il Villaggio di Natale del comitato di Legnano della Croce rossa italiana. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre al Parco Falcone-Borsellino. Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno legnanesi e non solo dalle 9.30 alle 17 proponendo bevande calde e giochi per i più piccoli.

L’ingresso è a offerta libera, l’iscrizione (attraverso il link https://forms.gle/VCBvjBmjSZEx4rKx6) è consigliata.

I panettoni da acquistare e Babbo Natale

Nel corso della giornata sarà possibile acquistare i panettoni della Cri messi a disposizione ogni anno da Lidl Italia per sostenere i progetti e le iniziative solidali dell’associazione.

Chi invece Babbo Natale lo vuole a domicilio può fare richiesta entro domenica 17 dicembre, compilando l’apposito modulo sul sito www.crilegnano.org: in questo modo si assicurerà, per il giorno della Vigilia, la consegna dei regali ai propri bambini da parte di Santa Claus e dei suoi elfi.