Villa Maggiolini, riaperto il cantiere

Sono ripresi in questi giorni ad Arconate, dopo una lunga pausa, i lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini che erano stati sospesi per differenti ragioni.

Ripresi i lavori in Villa Maggiolini dopo l'ennesima battuta d'arresto

Dopo un primo stop per l’approvazione di una variante e relative modifiche da far approvare alla Soprintendenza dei beni culturali e un secondo fermo dovuto all'approvazione della prima variante di assestamento, il cantiere ultimamente era fermo da tempo a causa dei tempi di attesa dell’approvazione della seconda variante di assestamento. Inoltre la ditta che sta eseguendo i lavori aveva richiesto una revisione dei prezzi a seguito dell’aggiornamento dei listini regionali per le opere pubbliche in seguito al rincaro di materiali e materie prime avutosi in questi ultimi mesi. Adesso l’accordo è stato raggiunto, vi sono state variazioni contrattuali (ma come tiene a sottolineare l’assessore Serenella Sergi "senza nessun costo in più: non vi è stato nessun aumento a carico dell’Amministrazione") e anche la variante è stata approvata. Niente oneri aggiuntivi dunque per un’opera che è considerata un punto di rilievo del programma amministrativo.

L'auspicio è di potervi realizzare presto la Casa della musica e delle associazioni

Il cantiere è stato quindi riaperto ed è in piena attività, dato che si avvicina il termine per la fine della riqualificazione della villa, previsto per inizio autunno. Un sollievo per l’Amministrazione, parte del progetto insieme a Fondazione Cariplo, che per questa opera erogherà un contributo di 410mila euro. L’auspicio è che il proseguimento dei lavori non sia condizionato da ulteriori rallentamenti o pause. Il progetto, con relativa vincita del bando, era iniziato nel 2019 ed è obiettivo dell’attuale Amministrazione portarlo a compimento il prima possibile per poter avere la Casa della musica e delle associazioni.