Villa La Valera diventa location anche per matrimoni e unioni civili

La Giunta comunale di Arese ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare Villa La Valera per la celebrazione di matrimoni/unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti alla partecipazione di tutti e tutte.

"La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l'identità del nostro territorio - fanno sapere dal comune - Una villa di grande bellezza che aprirà le porte per la cultura e per la socializzazione. Oltre a poter celebrare matrimoni e unioni civili in una cornice di pregio, la villa sarà aperta al pubblico per eventi culturali e altre iniziative. Pensiamo al programma di Arese in Estate: come l'anno scorso la città nella sua interezza diventa un palcoscenico di eventi per tutti. Stiamo cercando di non concentrare gli appuntamenti in un unico luogo, ma di organizzare iniziative nelle varie piazze e nei vari angoli secondo il principio di "città diffusa". La Villa, quindi, diventerà un'ulteriore location per ospitare i cittadini. La riapertura della Villa, per cui ringraziamo la proprietà, è un investimento condiviso sul futuro, sulla cultura e sulla riqualificazione del Borgo di Valera".