Villa Allavena, dopo lo stop del cantiere ripartono i lavori per il nuovo Centro culturale

Buone notizie sul fronte lavori pubblici a Sedriano, in particolare per quanto riguarda la ripresa dei lavori di Villa Allavena, dopo un po’ di apprensione per il cantiere rimasto fermo alcuni mesi. Nei giorni scorsi «il responsabile dell'Area Infrastrutture del Comune ha approvato con atto formale il subentro della nuova ditta per lo svolgimento dei lavori, riscontrando la sussistenza dei presupposti giuridici e la regolarità dei documenti acquisiti. «La nuova ditta è la Roger Group Spa, con sede in Milano, con 42 dipendenti e con 7 milioni di euro di capitale sociale versato: quindi una ditta che si presenta solida e strutturata – annuncia il sindaco Marco Re - La ripresa dei lavori è prevista dopo le festività natalizie. Buone notizie per un'opera di pregio e di utilità per la nostra comunità».

Gli interventi

Tra le opere pubbliche in corso in città Villa Allavena, destinata a Centro culturale con la nuova Biblioteca civica, è quella più significativa anche dal punto di vista contabile per il Comune. I lavori erano partiti ed erano proceduti bene fino all'inizio della scorsa primavera, poi il cantiere si è fermato: dapprima si erano ridotte al minimo le maestranze e infine a luglio scorso è rimasto tutto bloccato. Il direttore dei lavori nominato dal Comune aveva riferito che la ditta si era impegnata a riprendere i lavori a metà settembre ma così non è avvenuto, di fatto l'impresa appaltatrice non ha dato riscontro alle sollecitazioni. A quel punto l’Amministrazione ha atteso fino al 30 settembre e in seguito si è adoperata con iniziative formali per la ripresa dei lavori.

Riaffidati i lavori a una nuova impresa, la Roger Group Spa

«L'appalto dell'opera era stato aggiudicato, a seguito di gara pubblica in data 25 luglio 2023, al Consorzio Stabile Opera, il quale aveva a sua volta individuato la ditta Baronchelli Costruzioni Generali Srl per l'esecuzione dei lavori. Il termine per il completamento è stato fissato a marzo 2026. La consegna e l’inizio dei lavori sono avvenuti il 29 settembre 2023 – ricorda il primo cittadino - A seguito dell'inadempienza dell'impresa esecutrice dei lavori il consorzio ha richiesto al Comune di poterla sostituire con la Roger Group. Vi è da precisare che il Comune aveva e ha come suo interlocutore per i rapporti giuridici ed economici il consorzio ed è a esso dunque che sono stati versati gli acconti di legge e i corrispettivi per i lavori fino a ora eseguiti».

Nonostante lo stop dei lavori per alcuni mesi l’opera risulta comunque nei tempi con i termini stabiliti dal Pnrr, in quanto andava realizzato il 30% entro il 30 settembre e così è stato. Ora c’è un cronoprogramma da rispettare e la ripresa dei lavori finalmente prevista a gennaio fa ben sperare.