Vigilia di Pasqua ad alta tensione: due eventi violenti

SIRENE DI NOTTE

Nessuna grave conseguenza per i coinvolti ma tanto spavento

Una vigilia di Pasqua scandita da alcune aggressioni. Diversi, giocoforza, i soccorritori entrati in azione sul nostro territorio nella notte tra ieri, sabato 17 aprile, e oggi, domenica 18.

Due eventi violenti

L'episodio più significativo ha avuto luogo a Pogliano Milanese, in via Unità d'Italia, dove tre giovani di età compresa tra 21 e 27 anni sono rimasti coinvolti in un'aggressione. E' servito persino l'intervento di due ambulanze, Rho Soccorso e Volontari di Arluno, per toccare con mano le conseguenze della rissa scaturita per motivi che non si conoscono. Allertati, per questo, i Carabinieri di Legnano. I giovani, un'ora dopo la chiamata ai soccorsi, che è scattata attorno alle 23, sono stati trasportati negli ospedali San Carlo di Milano e in quello di Rho. Non erano comunque in gravi condizioni. Qualche ora prima, alle 19, a Vittuone si è verificato un evento violento. Ad avere la peggio un 26enne soccorso dalla Croce bianca di Sedriano che, una volta effettuate le prime medicazioni, ha trasportato il giovane in ospedale a Magenta. Allertati i Carabinieri di Abbiategrasso.

Altri episodi: un incidente sul lavoro e un incidente

In un impianto lavorativo di via Vismara, ad Arese, un uomo di 51 anni è rimasto ferito per cause ancora sconosciute. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice rosso. L'allarme lanciato alle 20. Mezz'ora dopo il trasporto alla volta del nosocomio garbagnatese. Un incidente stradale, che ha visto finire un'auto contro un ostacolo, è avvenuto invece verso le 20.30 a Garbagnate Milanese in via Monviso. Coinvolto un uomo di 71 anni che è stato trasportato all'ospedale di Rho per ricevere cure.