Vigili del fuoco, Michele Marra va in pensione

Michele Marra è arrivato alla pensione come vigile del fuoco volontario.

Vigili del fuoco volontari di Inveruno: il "grazie" a Michele Marra

I colleghi della caserma di via Lazzaretto hanno organizzato una bella festa per ringraziarlo di quanto fatto in tutti gli anni di attività a favore della comunità con impegno e passione. Marra è pompiere volontario nella caserma inverunese dal 1995, ha sulle spalle oltre 5mila interventi, sempre in prima linea per portare soccorso là dove veniva richiesto.

"Non posso dimenticare la gratitudine delle persone"

"Porto con me tanti ricordi e tante immagini di aiuti ai cittadini e non posso dimenticare i grazie ricevuti dalle persone, sono emozioni profonde - ha commentato Marra - Ricordo anche tutte le iniziative organizzate con gli altri pompieri per raccogliere fondi per potenziare la nostra caserma. Ringraziamo cittadini, Comuni e altre istituzioni per il sostegno a noi pompieri volontari che ha permesso di portare la caserma ai livelli cui è arrivata adesso. Ringrazio tutti i colleghi con cui ho lavorato per i tanti ricordi che porterò nel cuore". Marra ha anche svolto diverse missioni umanitarie all’estero, dieci in Kosovo come vigile del fuoco volontario e ultimamente quattro in Ucraina come libero cittadino insieme ad associazioni di volontariato.

A festeggiare il pompiere inverunese anche il sindaco Bettinelli

Ai festeggiamenti del pompiere inverunese ha partecipato anche il sindaco Sara Bettinelli. "Un grazie mio personale a Michele per questi preziosi anni trascorsi assieme, per la dedizione, il supporto e per quell’esserci sempre stato - ha detto la prima cittadina - Un grazie che è il grazie di ciascuno per tutto quanto fatto silenziosamente per noi". Presente alla festa anche la consigliera regionale Silvia Scurati.