Vigili del Fuoco in azione per un incendio in un'abitazione

Arese

Sirene spiegate ad Arese per un incendio scoppiato in un'abitazione di via Roma.

La chiamata ai soccorsi è partita attorno alle 12 da alcuni vicini che hanno visto salire del fumo da una proprietà. Nel giro di pochi istanti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno iniziato le attività di messa in sicurezza.

In via Roma è intervenuta anche un'ambulanza che però è andata via dopo alcuni minuti dal momento che fortunatamente nessuno dei residenti è rimasto ferito. Ancora ignote le cause che hanno portato al divampare dell'incendio che dovranno quindi essere chiarite da parte dei pompieri.