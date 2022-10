Vighignolo, parcheggio selvaggio fuori scuola

«Ci sono ampi parcheggi liberi e a disposizione in fondo alla via e su via Airaghi, a massimo duecento metri di distanza. Eppure si fermano tutti in auto davanti a scuola, occupando marciapiedi e ogni spazio disponibile con le loro automobili, senza rispetto per le regole e per chi vive qui».

Parcheggio selvaggio

Chiedono un intervento agli agenti di Polizia locale alcuni cittadini residenti nei palazzi di via Matteotti a Vighignolo: ora che le scuole sono tornate aperte e che anche nella palestra sono tornati gli eventi e le manifestazioni sportive domenicali, il problema del parcheggio selvaggio si ripresenta quasi quotidianamente.

E le regole?

«Al mattino e all’uscita da scuola via Matteotti viene letteralmente occupata. Molti genitori, invece che far fare cento metri a piedi ai propri figli, parcheggiano davanti a scuola: sui marciapiedi, negli spazi gialli riservati ai residenti, in doppia fila. Insomma dove capita, senza alcun pensiero per le altre persone. Se aggiungiamo alle macchine in doppia fila o sui marciapiedi la ressa di persone e di bambini che stanno in strada, un residente che entra o esce da casa si trova praticamente bloccato. Ora che sono riprese anche le manifestazioni sportive in palestra la domenica, il problema c’è anche nei giorni festivi: marciapiedi occupati dalle automobili, e mai una volta che qualcuno intervenga per far rispettare le regole. Così, quando tornano la domenica successiva, sanno già di poter fare come vogliono. Siamo stufi».