Vigevano-Malpensa: il Tar del Lazio da il via libera al progetto

I giudici amministrativi della capitale hanno affermato che non esiste nessuna illegittimità nella procedura di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo dell'infrastruttura "SS 11-494 Padana Superiore e Vigevanese, collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano-Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al Ponte sul fiume Ticino". Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), rigetta i ricorsi e i motivi aggiunti.

Una decisione del Tar del Lazio che respinge i ricorsi presentati dalla Città Metropolitana di Milano, dai Comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Boffalora Sopra Ticino, del Parco Sud Milano e da numerosissimi cittadini del territorio. L’opera rappresenta il primo stralcio funzionale di un più ampio intervento, denominato “Accessibilità Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino”, finalizzato all’adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all’Aeroporto di Malpensa. L’opera rientra tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale, e inseriti nel 1° Programma delle Opere Strategiche approvato dal Cipe.

La controversia giunge all'esito dopo un'articolata vicenda procedimentale che ha visto il Tar della Lombardia nel gennaio scorso dichiarare la propria incompetenza, essendo un’opera di carattere nazionale, in favore dei giudici amministrativi della capitale.

La soddisfazione del sindaco di Abbiategrasso Cesara Nai :

“Accolgo con soddisfazione questa notizia, devo ammettere che ero fiducioso dell’esito, ma ho voluto aspettare il pronunciamento – sottolinea il primo cittadino - Era uno dei punti cardine del mio programma sia nel primo che nel secondo mandato. Un progetto che abbiamo sempre sostenuto in maniera chiara e trasparente, senza mai avere tentennamento sulla sua realizzazione. Non abbiamo mai cambiato idea, lo abbiamo sempre ritenuto fondamentale ed imprescindibile per lo sviluppo del territorio. Si tratta di un progetto propedeutico non solo da un punto viabilistico, ma anche funzionale da un punto di vista economico e sociale, permetterà di raggiungere in poco tempo sia l’aeroporto di Malpensa, ma anche l’autostrada e alleggerire il traffico veicolare sulla nostra città, oltre ad essere una finestra di collegamento tra la Lomellina e il Milanese – conclude – E come ho rimarcato in occasione della recente manifestazione, di coloro che si opponevano al progetto, sono convinto che la maggioranza dei cittadini è favorevole a questa opera”.