Vigevano-Malpensa: il plauso di Fratelli d'Italia per la partenza dell'opera

Dopo l'approvazione del progetto definitivo per la Vigevano-Malpensa, arriva il plauso di Umberto Maerna e Lucrezia Mantovani di Fratelli d'Italia per la partenza dell'opera viabilistica.

Vigevano-Malpensa: il plauso di Mantovani e Maerna

Nelle scorse settimane è arrivato il via libera al progetto della superstrada Vigevano-Malpensa. Si è infatti conclusa la Conferenza dei Servizi- durante la convocazione per l’ultimo esame per realizzare l’opera- su iniziativa del Commissario straordinario, il dirigente Anas Eutimio Mucilli.

Il territorio dell’Est Ticino, da Vigevano a Magenta passando per Abbiategrasso, attende questo intervento da molti anni. L’avvio dell’iter del progetto definitivo per il primo stralcio risale al 2009, ma gli intoppi burocratici che a livello ministeriale hanno rallentato le procedure lo hanno di fatto bloccato per oltre 13 anni. Ancor prima, ossia nei decenni precedenti il 2009, Comuni come Robecco sul Naviglio- e non solo- auspicavano ed auspicano tuttora una soluzione del nodo traffico che attanaglia l’intera zona.

“Accogliamo con estremo favore la definizione di questo passaggio essenziale”, dichiara l’onorevole Umberto Maerna (FDI), “pur consci, lo so molto bene essendo stato Vicepresidente della Provincia di Milano, che mancano ancora pochi ma necessari tasselli. Progetto esecutivo e cantierizzazione dovranno essere realizzati nei tempi di legge, senza ulteriori dilazioni. Il mio e nostro compito di parlamentari del territorio sarà quello di insediare una cabina di regia coi Comuni, per tenerli costantemente informati e garantire le mitigazioni ambientali necessarie di un’opera che verrà realizzata, non dimentichiamo, nel Parco del Ticino”, conclude.

Il commento di Lucrezia Mantovani: