Videosorveglianza nei parchi cittadini contro i vandali

Controllo del territorio

Attesa per giugno la risposta di Regione Lombardia che potrebbe finanziare il progetto di Sedriano.

Approvato il progetto, finanziato da Regione Lombardia, per l'installazione della videosorveglianza in tutti i parchi cittadini di Sedriano.

Il progetto approvato dalla Giunta

Il progetto per la sicurezza dei parchi è stato approvato dalla Giunta Comunale di Sedriano la scorsa settimana. Riguarda la videosorveglianza di tutti i parchi cittadini: Parco XX Settembre in via Giovanni XXIII, Parcobaleno in via Gramsci, Parco Res Publica via Ii Giugno, Parco delle Scuole Gen. Dalla Chiesa via Fagnani, Parco dei Pittori via Tiziano, Parco adiacente Mc Donald's, Area verde presso p.zza Repubblica. Il progetto comprende anche la centrale operativa, in quanto quella esistente è ormai obsoleta.

Partenza dai parchi, poi telecamere anche in paese

Si parte dai parchi per il nuovo progetto di sorveglianza, anche perchè è il tipo di intervento finanziato da un apposito bando della Regione. Con la stessa centrale operativa si potrà in seguito ampliare il servizio di videosorveglianza anche agli altri luoghi. Il progetto è arrivato all'atto conclusivo grazie all'assessore alla Sicurezza Enrico Rigo e al comandante della Polizia Locale e ai suoi collaboratori che hanno redatto questo progetto.

Nei primi giorni del mese di giugno arriverà una risposta dalla Regione sul finanziamento del progetto.