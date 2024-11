Si terrà il prossimo 19 novembre a Legnano il convegno dedicato alla sicurezza, alla videosorveglianza e alla tutela della privacy.

Videosorveglianza e privacy: un convegno per parlare del futuro

Come usare correttamente l’intelligenza artificiale applicata agli impianti di videosorveglianza? Ossia, come contemperare i vantaggi dell’evoluzione tecnologica con la disciplina che tutela i dati personali?

È questo il focus di “Videosorveglianza Urbana Integrata: Tra device, centrale operativa, privacy e IA. Come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni”, il convegno che Sicurezza Urbana Integrata, il gruppo di lavoro che supporta le pubbliche amministrazioni in materia di impianti di videosorveglianza urbana, terrà martedì 19 novembre a Palazzo Leone da Perego. Questo incontro, aperto a tutti i professionisti del settore e agli amministratori pubblici, fornirà un'ampia panoramica su come affrontare le nuove regole per regolarizzare gli impianti di videosorveglianza riducendo i rischi di sanzioni e assicurando il rispetto della normativa sulla privacy.

I temi che saranno trattati

Obiettivi e temi che saranno trattati sono: la gestione corretta delle infrastrutture di videosorveglianza nel rispetto delle normative nazionali ed europee, il Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (Ue 2024/1689) e il suo impatto sui sistemi di sorveglianza, alla luce dei casi di sanzioni comminate dal Garante, con le sue implicazioni per le amministrazioni pubbliche e le aziende del settore.

«Questo convegno è quantomai necessario -dichiara Luca Benetti, assessore alla Sostenibilità- perché attiverà un confronto costruttivo tra istituzioni, esperti e cittadini, per assicurare che la videosorveglianza urbana continui a evolversi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della privacy. Se l'uso dell'intelligenza artificiale è, infatti, un mattone fondamentale nella costruzione della smart city, ossia della città del futuro, questo percorso, che pure è necessario, va intrapreso facendo attenzione al rispetto dei diritti delle persone. Soltanto in questo modo potremo centrare un obiettivo che sta a cuore a tutti: migliorare la sicurezza integrata dei nostri cittadini».

Chi parteciperà al convegno

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti legali, tecnici e amministrativi che esamineranno le problematiche più rilevanti e condivideranno le migliori pratiche per l'adozione di sistemi di videosorveglianza integrata, sicuri e conformi alle nuove direttive europee.

I relatori saranno:

Stefano Manzelli, Coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it

Professoressa Samantha Battiston, Avvocato e Responsabile Protezione dei Dati di enti pubblici

Paolo Azzani, Esperto sul tema e Area Manager Dollmeier

Gianluca Sivieri, Esperto di Polizia giudiziaria e di controllo del territorio

L’evento è gratuito, ma è necessaria l'iscrizione. Per registrarsi, è possibile inviare un'email a staffsicurezzaurbanaintegrata@gmail.com o contattare il numero 0543-973037.