Viale Piemonte, completata la sostituzione della passerella ciclopedonale

Dopo una settimana di lavori è stata completata a Magenta la sostituzione della nuova passerella ciclopedonale di Viale Piemonte, come anticipato la scorsa settimana dal Vicesindaco Enzo Tenti.

Si sono infatti conclusi prima di Natale lavori di posizionamento della nuova struttura, un intervento più complesso di quanto inizialmente previsto che ha comportato la demolizione del vecchio manufatto in legno e la realizzazione di una nuova passerella in metallo zincato ricoperto da pvc effetto legno.

Nella serata di lunedì 23 dicembre è stata inoltre ripristinata la segnaletica viabilistica e il doppio senso di marcia su Viale Piemonte. Durante lo svolgimento dei lavori di sostituzione la via era infatti divenuta a senso unico con limite di velocità a trenta chilometri orari per consentire l'apertura dei cantieri.

In occasione dell'inizio dei lavori la scorsa settimana, il vicesindaco Tenti aveva dichiarato:

"Abbiamo scelto un materiale resistente nel tempo che non marcisca nelle fondamenta come è stato per il ponte precedente. come sempre siamo andati a fondo del problema e fatto analisi e valutazioni approfondite trovando una soluzione duratura nel tempo e di totale sicurezza per i cittadini".