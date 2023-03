Viabilità modificata per installare i nuovi lampioni al Led

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo la viabilità di viale Cadorna a Legnano, in orario diurno, sarà modificata per consentire di effettuare i lavori di installazione di nuovi lampioni a Led.

Viabilità modificata per installare i nuovi lampioni Led

In particolare, dalle 7 alle 18 di sabato 4 marzo e dalle 7 alle 13 di domenica 5 marzo la circolazione dei veicoli, con la sola eccezione di quelli per i residenti, sarà vietata su entrambe le corsie nella direzione corso Sempione – via del Carmelo, mentre sarà consentita su una sola corsia nella direzione via del Carmelo – corso Sempione limitatamente al tratto di strada interessato dai lavori.

Sarà vietata anche la circolazione in via Pirandello da via Morganti (Cerro Maggiore) a viale Cadorna ad eccezione dei veicoli dei residenti per raggiungere gli accessi privati. Per i veicoli diretti in autostrada saranno poste in loco indicazioni sul percorso da seguire.