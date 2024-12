Viabilità a Magenta, partiti i lavori per la passerella di viale Piemonte

L’annuncio è arrivato ufficialmente in settimana. Sono partiti i lavori di rifacimento della passerella ciclopedonale sul Canale Villoresi, sita a Magenta lungo Viale Piemonte.

Partiti i lavori per la passerella di viale Piemonte

Attualmente, come confermato dai canali del Comune, è in corso la demolizione del vecchio e logoro manufatto, che sarà a breve sostituito da un nuovo ponticello zincato. A seguito dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali durante la scorsa estate, era emerso come la struttura fosse purtroppo marcita fino alle fondamenta, rendendo necessario il suo completo smantellamento e ricostruzione.

Nel mentre che proseguono i lavori, il Comune ha provveduto ha istituire un senso unico provvisorio lungo Viale Piemonte, direzione da Pontenuovo verso la stazione, al fine di consentire un passaggio più sicuro per ciclisti e pedoni. Nello stesso tratta è stata inoltre realizzata una corsia ciclopedonale. Tale provvedimento resterà in vigore fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della passerella.

Il commento del vicesindaco Tenti

Sul via definitivo ai lavori è intervenuto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Enzo Tenti: