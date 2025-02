Via Villoresi, giro di vite contro la sosta selvaggia

Intervento sulla regolamentazione della sosta in via Villoresi da parte della Polizia Locale di Inveruno.

Sosta selvaggia, in via Villoresi arriva la stretta auspicata dai residenti

Numerose sono state le segnalazioni pervenute agli agenti da parte di residenti che avevano difficoltà di accesso ai propri passi carrai, a causa di veicoli parcheggiati di fronte ai cancelli delle abitazioni. Per non parlare dello stallo di sosta riservato agli invalidi molto spesso occupato da auto senza l’apposito tagliando esposto. Altro elemento di grande disturbo per i residenti ma anche per chi transita lungo la via, la presenza in più occasioni di veicoli in sosta in via Villoresi in prossimità dell’intersezione con via Palestro, situazione che rende difficoltoso l’accesso a via Villoresi.

Un paletto dissuasore e uno stallo per veicoli al servizio dei disabili

A seguito di queste segnalazioni gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato nei mesi scorsi diversi sopralluoghi nella suddetta strada comunale, rilevando tutte le criticità segnalate. È stato così deciso, per garantire la sicurezza dei residenti e di tutti gli utenti di quella strada, di adottare misure che regolamentano la sosta in via Villoresi. I parcheggi sono paralleli al marciapiede sul lato dei numeri civici pari; è stato posato un dissuasore di tipo paletto in via Villoresi nelle vicinanze dell’intersezione con via Palestro, per scoraggiare lo stazionamento dei veicoli in questo luogo. È stato inoltre istituito, di fronte al civico numero 5, un parcheggio consentito ai veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno. I provvedimenti adottati sono regolamentati da apposita ordinanza della Polizia Locale e dalla posa di idonea segnaletica orizzontale e verticale conforme al regolamento del Codice della strada.

No ai dissuasori di velocità in viale Piemonte: "Faremo posti di controllo"

Anche i residenti di viale Piemonte, dove c’è il limite di velocità 50km/h, si lamentano perché quel limite viene sempre oltrepassato e hanno chiesto dissuasori di velocità o autovelox. Dal comando di Polizia Locale fanno sapere che non è possibile attuare alcun intervento richiesto, perché trattasi di un viale alberato con numerose strade trasversali. Si faranno posti di controllo per la velocità.