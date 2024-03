Via Pessina da rifare: torna l'asfalto

Su via Pessina tornerà a esserci l’asfalto.

Addio mattonelle, su via Pessina torna l'asfalto

Questa la decisione presa dall’Amministrazione comunale di Sedriano, che mette dunque la parola fine al manto stradale in mattonelle posato nel 2021 durante gli ultimi mesi dell’allora Giunta Cipriani.

Un intervento che, come spiegano dal Comune, diede quasi fin dall’inizio problemi di stabilità e impermeabilizzazione, non risolti nemmeno dopo le ripetute manutenzioni susseguitesi nel corso degli anni.

A contribuire nel dare il definitivo colpo di grazia anche le forti piogge degli ultimi giorni, che dallo scorso primo marzo hanno costretto l’Amministrazione a porre una soluzione drastica: divieto di transito a eccezione dei residenti e limite di velocità a 10 chilometri all’ora; almeno fino a quando non si interverrà per il rifacimento completo della carreggiata.

Fin dall'inizio la pavimentazione ha dato problemi

Sulla questione è intervenuto direttamente il sindaco Marco Re, che ha spiegato nel dettaglio le principali criticità della via:

"Ci sono da subito stati dei problemi di oscillazione del manto stradale. Lì le mattonelle sono poggiate su uno strato di sabbia, che a sua volta ricopre uno strato di cemento. Quando piove, la sabbia si imbeve d’acqua e si gonfia, separando le mattonelle. Questo crea disagi sia dal punto di vista della rumorosità che della sicurezza. Abbiamo provato tutti i tipi di intervento ma la soluzione è che dobbiamo rifare il manto in modo diverso. Questo significa rimuovere le mattonelle, la sabbia sottostante e mettere uno strato di asfalto".

Le mattonelle rimarranno solo sui marciapiedi

Così presentata, l’operazione riporterà la parte centrale di via Pessina allo stato precedente il 2021, pur mantenendo l’attuale dislivello tra la parte carrabile e quella pedonale che oggi si trovano alla stessa quota stradale. Discorso analogo per la pavimentazione dei marciapiedi, che rimarrà dunque in mattonelle.

Resta da vedere quanto andrà a costare l’intero intervento, anche se dal municipio chiariscono che:

"Attualmente noi abbiamo un avanzo di amministrazione che consentirebbe questo lavoro, ma potremmo farlo solo se la cassa consentirà di essere in pareggio. Si tratta però di un problema che contiamo di risolvere rapidamente".