Strada chiusa parzialmente per lavori di risanamento della rete fognaria

Abbiategrasso

Il provvedimento riguarderà il tratto di strada compreso tra l’intersezione di Corso San Pietro e la rotatoria Palazzo di Vetro

Via Manzoni chiusa parzialmente per un mese, a partire dal 11.10.2021 fino a fine cantiere (indicativamente 12.11.2021) per lavori di risanamento della rete fognaria.

Amaga informa che a partire dal 11.10.2021 fino a fine lavori (indicativamente 12.11.2021) nel tratto di strada compreso tra l’intersezione di corso San Pietro e la rotatoria Palazzo di Vetro per lavori di risanamento della rete fognaria gli accessi carrai agli immobili saranno interdetti.

Gestione dei rifiuti

Amaga S.p.A. in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso e il Gruppo Cap ha predisposto un piano di conferimento dei rifiuti che prevede l’esposizione degli stessi, con il consueto calendario, in appositi spazi indicati nella adiacente planimetria. Sono obbligate ad esporre i rifiuti nelle apposite aree, evidenziate in verde, le utenze che risiedono lungo il tratto interessato dai lavori di viale Manzoni dal civico 8 al 48. In caso di criticità nella gestione delle aree adibite a deposito dei rifiuti, è possibile contattare il seguente numero di emergenza 348.0857210 alido solo in questo periodo straordinario.