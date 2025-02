Il comune di Abbiategrasso ha dato il via libera alla realizzazione della terza farmacia comunale in città.

Via libera alla terza farmacia comunale di Abbiategrasso

Nell’ambito della revisione della pianta organica delle farmacie, la giunta del Comune di Abbiategrasso, su proposta dell’assessore al Commercio Valter Bertani, ha deliberato oggi, 27 febbraio, la possibilità di una nuova apertura in città, dopo un lavoro attento e meticoloso da parte degli uffici che ha portato all’individuazione dell’area, che ha già incassato il parere favorevole sia da parte dell’Ats, sia dall’Ordine dei Farmacisti.

Questo è possibile a partire dai dati dell’ultima rilevazione Istat, in base alla quale risultano 32.629 abitanti residenti ad Abbiategrasso al 31 dicembre 2023, cifra che consente di aggiungere una farmacia alle 9 già esistenti, dando al Comune la facoltà di esercitare il diritto di prelazione andando quindi ad assumerne la gestione. Oltre a via Novara e a quella di viale Mazzini, diventeranno perciò 3 le farmacie comunali, ma sull’ubicazione precisa di quella nuova occorreranno altri passaggi.

Una nuova area dove collocare la farmacia

Per il momento, il Settore Sviluppo del Territorio del Comune ha individuato una nuova area (denominata zona 10), nel rispetto dei limiti di quelle attuali, all’interno della quale dovrà essere collocato il nuovo esercizio. Per zona 10 si intende la porzione di territorio che va dalla Fiera a via Volta, fino al confine con l’aperta campagna. La scelta di indicare il collocamento di una nuova farmacia in questo settore della città nasce dalla volontà politica di dare risposta ai residenti e soddisfa i criteri di densità abitativa e di superficie territoriale previsti dalla legge.

Approvata la delibera occorrerà procedere alla ricerca di uno spazio commerciale idoneo all’interno della zona 10, con una buona prospettiva di sviluppo.

Il commento dell'assessore Bertani

“Il piano di revisione viene effettuato ogni due anni – commenta l’assessore Bertani – nel 2022 non abbiamo ritenuto utile modificare l’assetto esistente, ma ora, considerando l’espansione demografica che ha avuto il quartiere tra via Padre Carlo Vigevano e via Don Sturzo, riteniamo importante fornire agli abitanti questo tipo di offerta, per garantire, esattamente come dice la normativa, l’accessibilità al servizio farmaceutico, garantendo un’equa distribuzione dei punti vendita”.

“La scelta di esercitare il diritto di prelazione da parte del Comune – aggiunge il sindaco Cesare Nai – va nell’ottica di voler potenziare le nostre farmacie comunali, aggiungendo servizi all’avanguardia e di estrema utilità al cittadino che andranno concordati in sede di affidamento”