Via l’amianto dalle scuole di Mazzo di Rho.

Sono in corso i lavori per rimuovere le pavimentazioni in lineolum (materiale che contiene una piccola percentuale di amianto) nella scuola primaria “Rodari” di via Sartirana e al nido “Il bosco magico” e alla scuola dell’infanzia “Collodi” di via Togliatti. Gli interventi riguardano la totale sostituzione della pavimentazione e sono eseguiti grazie al finanziamento ottenuto dal Comune con il bando #amiantozero di Regione Lombardia.

Il finanziamento di Regione copre circa il 50% del totale dei lavori per la rimozione dell’amianto, la quota rimanente è finanziata dal Comune di Rho. Nello specifico, la spesa complessiva per le “Rodari” è di 465 mila euro (223mila euro con contributo regionale a fondo perduto, 242mila euro del Comune con mutuo); per nido e scuola dell’infanzia invece la spesa è di 415mila euro (190mila euro con contributo regionale a fondo perduto relativa al “Bando 2019 edifici scolastici #amianto zero” e per la quota di 224mila euro con nuovo mutuo).

Le parole dell'assessore Vergani