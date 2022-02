Via Lainate chiusa per lavori alla rete del gas

Il cantiere

Le chiusure lungo la strada di Rho avverranno da domani 23 febbraio 2022 fino a venerdì 25.

Via Lainate a Rho resterà chiusa nel tratto compreso fra via Stelvio e Corso Europa dal 23 al 25 febbraio per lavori alla rete gas.

NED, la società che gestisce la rete del gas, dovrà intervenire con apertura di una buca stradale per eseguire i lavori di riparazione, con interdizione del traffico veicolare, autobus inclusi. Consentito il transito dei residenti. Via Tavecchia, nel tratto compreso tra via Bellotti e via Lainate, sarà a fondo cieco, con percorrenza a doppio senso di marcia. Il tratto di via Lainate compreso tra via Stelvio e via Tavecchia sarà a fondo cieco e percorribile solo dai residenti a doppio senso di marcia.

La deviazione del trasporto pubblico

Giovedì 24 e venerdì 25 febbraio le linee di Trasporto pubblico locale devieranno il percorso su via Ratti in entrambe le direzioni.