Via delle Industrie, prosegue l'abbandono di rifiuti...anche ingombranti

Gli incivili non vanno in vacanza nemmeno per Ferragosto. Prosegue senza sosta l'abbandono dei rifiuti in via delle Industrie a Arese

Lavatrici e frigoriferi oltre a carta e plastica

Lavatrici, frigoriferi, oltre a plastica e carta. Anche nella settimana di ferragosto sono stati numerosi gli abbandoni in una zona più volte pulita dal Gruppo ambientalisti volontari che in più di una occasione hanno raccolta camionate di rifiuti poi portati alla piattaforma ecologica

Una zona dove ci vorrebbero le telecamere

Una zona quella di via delle Industrie dove ci vorrebbero delle foto-trappole per incastrare coloro che abbandonano rifiuti di ogni genere. "Abbiamo segnalato più volte la situazione a chi di competenza. Lungo la via ci sono lampioni che consentirebbero di mettere al loro interno delle telecamere. Purtroppo dopo aver segnalato e dopo aver pulito più volte, l'abbandono dei rifiuti, anche ingombranti, continua - affermano i volontari del gruppo ambientalista.

Un costo per tutta la comunità

Il costo della rimozione di questi rifiuti è a carico di tutti noi cittadini - proseguono i volontari - sarebbe più corretto risalire ai responsabili affinché siano loro a pagare per ciò che fanno". Volontari ambientalisti che lanciano un appello: "Se questi rifiuti sono di qualcuno che legge e che ha affidato i lavori ad un'impresa, lo segnali ai vigili urbani, perché sicuramente è un'impresa che abitualmente scarica lì"