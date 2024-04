Via Biscia, Barletta replica: "Da Cesate richiesta inaccettabile"

Il sindaco di Garbagnate Davide Barletta non le manda dire al collega sindaco di Cesate e compagno di partito Roberto Vumbaca. Dopo le proteste da Cesate per la modifica viabilistica in via Biscia decisa da Garbagnate e le accuse di mancata condivisione della scelta, arriva la risposta del primo cittadino garbagnatese. Altrettanto piccata.

Via Biscia

"Nelle ultime settimane, ho ricevuto due attacchi da parte del Sindaco di Cesate, Vumbaca. Avrei preferito non replicare, trovando queste modalità svilenti del ruolo istituzionale che ricopriamo; ho ignorato il primo affondo, ma non posso farmi tirare per la giacchetta, soprattutto se la polemica viene poi condotta sui giornali. È innanzitutto falso che io non abbia risposto al telefono".

"Richiesta inaccettabile"

"In quel contesto, però, ho ricevuto una richiesta inaccettabile. Un conto è ascoltare, un conto è eseguire. Vumbaca invoca il fair play, afferma che la nostra decisione è legittima e di non volersi intromettere nei piani di un altro Comune, ma poi si dichiara “basito” solo perché “non vogliamo tornare indietro sulla scelta fatta”. A me questo pare un tentativo di ingerenza. Partiamo dal presupposto che Via Biscia è diventata a senso unico per ragioni di sicurezza. Non mi sembra una motivazione trascurabile. L’unica proposta pervenuta ad oggi da Cesate è di ripristinare il doppio senso. Ma la viabilità non viene cambiata con superficialità o improvvisando; se lo si fa, ci sono argomentazioni valide, e quindi non si torna indietro. Proprio per l’importanza dei temi, trovo inoltre inopportuno il sarcasmo. Ad ogni modo, non esiste il teletrasporto, ma purtroppo nemmeno la macchina del tempo: diversamente, Vumbaca potrebbe tornare al 2019, per scoprire che, sin da allora, la Via Biscia è dotata di illuminazione pubblica".

Soluzioni