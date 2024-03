Tumori della pelle, il Comune di San Vittore Olona lancia la campagna di prevenzione.

Tumori della pelle, screening al via

Via allo screening per la prevenzione dei tumori della pelle. In autunno il Comune di San Vittore Olona aveva lanciato l’iniziativa di prevenzione contro l’ictus con visite gratuite di screening alla carotide, ora è la volta della mappatura dei nei. Obiettivo sempre lo stesso: "Da queste patologie si può guarire, ma occorre prenderle in tempo".

La nuova iniziativa è la compagna di prevenzione dei tumori cutanei rivolta ai cittadini sanvittoresi di età compresa tra i 45 e 55 anni: è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare onlus (la stessa che, col sostegno di Ticino Olona e Lions aveva contribuito alla campagna contro l’ictus). Anche per questa nuova campagna di prevenzione, le visite saranno gratuite e si svolgeranno negli ambulatori medici di via Divisione sforzesca angolo via don Magni (nei locali della scuola primaria Carducci) dall’8 al 12 aprile e per prenotarle occorre contattare la sezione sanvittorese della Croce azzurra (al mattino) allo 0331.422573. Questa nuova campagna è sostenuta economicamente dalla ditta Chematek.

I promotori

"Siamo molto soddisfatti dell’esito dello screening alla carotide fatto in autunno e ora puntiamo alla prevenzione dei tumori della pelle - spiega il sindaco Daniela Rossi - Come Amministrazione comunale siamo molto sensibili ai temi che riguardano la salute e il benessere dei nostri concittadini così abbiamo pensato a queste nuove visite che sono iniziative concrete. Distribuiremo i volantini che la pubblicizzano anche nelle scuole così da intercettare i genitori degli alunni, che ricadono nella fascia d’età dedicata. Le visite contro i tumori della pelle saranno condotte dalla dottoressa Cristina Musnada, ex dermatologa che ha lavorato all’ospedale di Legnano che ringraziamo. E il nostro grazie va anche alla ditta Chematek che permetterà che il progetto sia a costo zero per le casse comunali".

In queste visite, il medico analizzerà l’intera superficie del corpo del paziente per accertare la presenza, o meno, di tumori della pelle (con l’osservazione dei nei e altro ancora).

L’importanza della prevenzione è stata sottolineata anche da Piermarco Locati, presidente dell’Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare onlus: "Il messaggio che deve passare è che queste malattie possono essere curate ma è fondamentale che vengano scoperte in tempo» ha sottolineato.

Lo screening contro l'ictus dell'autunno 2023: i dati

Riguardo lo screening contro l’ictus fatto in autunno, i risultati sono stati incoraggianti (e a qualcuno forse è stata davvero salvata la vita in quanto è stato scoperto un rischio per la sua salute senza che la persona avesse sintomi): per la prevenzione dell’ictus la partecipazione ha visto 424 cittadini (242 donne e 182 uomini) che hanno eseguito indagine ecodoppler delle carotidi (la fascia di età era 60-75 anni), 265 persone sono state ritenute sane, in 125 è stata trovata una stenosi del 20-40% (e sono stati invitati a modificare eventuali stili di vita), in 28 una stenosi del 40-60% (è stata consigliata terapia medica e controlli periodici più ravvicinati) e in persone la stenosi era maggiore del 60% (sono già stati operati o sono in attesa di intervento).