Via ad "Ascoltami", lo screening delll'udito gratuito

"Ascoltami", a Canegrate parte il progetto di screening gratuito dell'udito promosso da Città metropolitana insieme ad Amplifon e Jesurum Leoni Comunicazione.

Si chiama "Ascoltami" ed è il progetto di screening gratuito dell'udito che farà tappa a Canegrate il 24 marzo 2025. Ad aver aderito sono circa 30 Comuni. Amplifon, gruppo leader globale nei servizi e soluzioni per l’udito, partecipa all’iniziativa di Jesurum Leoni Comunicazione, con il patrocinio ufficiale della Città Metropolitana di Milano, per la sensibilizzazione alla cura uditiva, offrendo controlli dell’udito gratuiti alla popolazione. Il progetto, dal nome si svolge a costo zero anche per le istituzioni che metteranno a disposizione i propri locali municipali per lo svolgimento dei controlli presso i comuni aderenti.

L’iniziativa risponde all’appello dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità che, dopo i 50 anni, raccomanda test professionali dell’udito almeno una volta l’anno. L’ipoacusia, o calo uditivo, si sviluppa in modo graduale e spesso impercettibile, con importanti conseguenze sulla qualità della vita delle persone se non correttamente trattata. Oggi, circa

il 12% degli italiani, quasi 7 milioni di persone, convivono con una qualche forma di perdita uditiva.

Gli obiettivi

"Sono molto contenta di aver sostenuto questa iniziativa, favorendo una sensibilizzazione e prevenzione gratuita nel territorio della Città metropolitana di Milano - afferma Diana De Marchi, consigliera delegata a Lavoro, Politiche sociali e Pari opportunità della Città metropolitana di Milano - Come ente di area vasta abbiamo il compito di fare da ponte con il territorio per iniziative come questa, anche in partnership col privato, ma con una grande valenza sociale. Oggi, in ogni campo medico, la prevenzione è fondamentale. Sono fiduciosa in un'ampia risposta del territorio e della cittadinanza". "In Amplifon ci impegniamo ogni giorno ad aiutare le persone a riscoprire tutte le emozioni dei suoni offrendo loro le migliori tecnologie e i migliori servizi perché sentire bene significa non solo recuperare l’udito ma anche vivere pienamente le relazioni con le persone care - spiega Ennio Caiolo, General Manager di Amplifon Italia - Siamo felici di collaborare con le Istituzioni per un progetto come questo, che completamente è in linea con la nostra missione oltre che di offrire il nostro contributo grazie alla professionalità dei nostri audioprotesisti".

Sono una trentina circa tra cui Canegrate, in cui il progetto sbarcherà il 24 marzo 2025: i cittadini di questo comune possono mandare un messaggio (wa o sms) al numero 351-3655676, oppure un’email a ascoltami@jesurum-leoni.com, indicando il comune di appartenenza, e prenotare così il loro screening gratuito.

Il Progetto è interamente sostenuto da Amplifon e rientra nelle iniziative dell’azienda per promuovere la prevenzione e il benessere delle persone.

Le persone che volessero prenotare un controllo possono accedere a una segreteria organizzativa dedicata per prenotare un appuntamento presso gli spazi messi a disposizione dalle Istituzioni e con la strumentazione e gli audioprotesisti di Amplifon. Inoltre, con Croce Viola, sarà disponibile un supporto per il trasporto di persone a mobilità ridotta.

Per chiedere l’Adesione al Progetto i Comuni di Città Metropolitana di Milano possono scrivere a: info@jesurum-leoni.com