VI Trofeo Tobagi al Centro Sportivo Nelson Mandela di Lainate

La scuola secondaria di primo grado Walter Tobagi di Barbaiana ha organizzato venerdì 7 ottobre, dalle 8.30 alle 13.15, il VI Trofeo Tobagi.

Le classi si sono recate al Centro Sportivo Nelson Mandela a piedi lungo la passeggiata che costeggia il Villoresi, una bella camminata di circa 40 minuti.

Durante la mattina di sono tenute gare di corsa suddivise in batterie maschili, femminili e per anno di età e giochi sportivi in ​​collaborazione con l'Ads Rugby Lainate

Il comitato genitori ha supportato l'iniziativa con interventi vari: predisposizione del campo di gara, ristoro e molto altro.

Verso mezzogiorno ci sono state le premiazioni alla presenza dell'assessore alla pubblica istruzione Cecilia Scaldalai.

L'obiettivo dell'iniziativa è stato promuovere e promuovere la cultura fisica a praticare una regolare attività come strumento di prevenzione e benessere e offrire un'ulteriore occasione di relazione e inclusione.